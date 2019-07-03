شاومينج وصل فرنسا.. ضبط 13 طالبًا بتهمة الغش في الثانوية العامة بباريس

وكالات

على غرار شاومينج في مصر، قبضت السلطات الفرنسية على 13 طالباً من باريس ومارسيليا للاشتباه في غشهم، في امتحانات الشهادة الثانوية، وفقاً لمصدر قضائي فرنسي.

وذكرت إذاعة فرانس إنفو أن الطلاب متهمون بالغش في مادة الرياضيات.

وتدور امتحانات الشهادة الثانوية الفرنسية الباكالوريا، في صورة اختبارات موحدة على المستوى الوطني ويخوضها جميع الطلاب الذين يسعون للتخرج من المرحلة الثانوية.

وأمرت وزارة التعليم الفرنسية بتحقيق في يونيو (حزيران) الماضي بعد تقارير عن تسريب أسئلة الامتحان عبر تطبيق تبادل الرسائل "واتس آب". ولم يكشف...