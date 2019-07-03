مصاد الحريري للأخبار: مستاء جدا من طريقة تعامل باسيل معه

أشارت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى ان "الحريري كان مستاءً جدّاً من طريقة تعامل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ معه". وأضافت في حديث لـ"الأخبار" أنّ الحريري أظهر غضباً عارماً خلال تواصل بعض القوى السياسية معه.

ولمّحت المصادر إلى أنّ باسيل، ربما كان يهدف من خلف تأجيل جلسة أمس "إلى عقد جلسة برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ في ​بعبدا​، ربما للقول إنّ الأمر لبعبدا وله، في كل شيء".

وتساءلت مصادر رئيس الحكومة إن كان باسيل "سيُقاطع الجلسة لو انعقدت برئاسة عون، بحجة أنه يريد تسجيل موقف مما حصل؟".