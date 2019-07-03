ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الانتكاسة الأمنية في الجبل التي وقعت بين مناصري الحزبين التقدمي الاشتراكي" و"الديمقراطي اللبناني"، استرعت انتباه الوسط الدبلوماسي في بيروت. ورغم أن بعضهم اعتبرها خطيرة للغاية فإن معظم السفراء الأوروبيين أبدوا إعجابهم بضبط النفس الذي أبداه أكثر من فريق وحزب من خلال حصر نتائج تلك الانتكاسة التي لم تمنع السفراء المهتمين بـ"مؤتمر سيدر" من رصد الإجراءات التي تتبعها الحكومة ولجنة المال والموازنة تمهيدا لإحالة الموازنة إلى مجلس النواب".
وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية "الشرق الأوسط" بأن "الدول الأوروبية متفهمة لما استغرقه مشروع الموازنة من وقت قبل أن تقرّه الحكومة"، مشيرة إلى "أهمية مكافحة الفساد من خلال إتمام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية للشرق الأوسط: متفهمون للوقت الذي إستغرقته الموازنة قبل إقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.