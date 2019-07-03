مصادر وزارة الدفاع للشرق الأوسط: زيارة بارلي هي لبحث تفاصيل قرض روما 2

أوضحت مصادر وزير الدفاع لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​، تأتي في إطار بحث تفاصيل قرض روما 2 الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية و​البحرية اللبنانية​"، مشيرة الى أن "المبلغ يقدّر بـ400 مليون يورو لتسليح ​الجيش اللبناني​".

وكشفت المصادر أن "الفرنسيين كانوا يعتبرون أن هناك تأخيراً من اللبنانيين فيما خصّ الإجراءات المطلوبة لصرف القرض وبدء عملية التسليف"، موضحة أن "التأخير كان ناجما عن عدم وضوح الإجراءات التي يجب أن تكون متخذة".

ولفتت مصادر ​وزارة الدفاع​ إلى أن "مناقشة القرض تبدأ بوزارة الدفاع باعتبارها المعني الأول والجيش اللبناني الذي يضع الشروط الفنية ومتطلباته وحاجاته، قبل الانتقال إلى ​وزارة المال​ التي تقوم بالتفاوض المالي فيما بعد بتكليف من ​مجلس الوزراء​".

وعن ​القروض​ أكدت مصادر وزارة الدفاع "أنها قروض ميسّرة لتسليح الجيش وشراء بوارج حربية ومروحيات لحماية المنطقة الاقتصادية في البحر إلى جانب حماية منصات ​الغاز​ والبترول"، مشيرة الى أنه "تم الاتفاق على توقيع الاتفاقية المناسبة للجيش اللبناني والتمويل المطلوب لبدء الإجراءات لشراء المعدات والتمويل سيتم في شهر تشرين الثاني بعد أن تجهز كل الأمور".