شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتحديث البنية الأساسية لرادارات المراقبة الجوية..لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، فيما يخص مشروع خطة وزارة الطيران المدنى للعام المالى المقبل، وفى ضوء تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالى المقبل، بتحديث البنية الأساسية لرادارات المراقبة الجوية نظرًا لأهمية ذلك وارتباطه بمتطلبات أمن وسلامة الملاحة الجوية، وكذلك التحقق من المعايير الدولية لتأمين وسلامة الطائرات والركاب والالتزام بقواعد ونظم سلامة وأمن الطيران المدني، والالتزام بالبرنامج الزمني لأعمال أمن وسلامة الطيران المدنى.

كما أوصت اللجنة على استمرار تدعيم وتطوير الأسطول الجوى كمًا وكيفًا، ورفع كفاءة الشركات التابعة لشركات مصر للطيران كذلك تحديث معامل فحص حوادث ووقائع الطائرات وتزويدها بالتقنيات والوسائل الحديثة اللازمة لأداء الإدارة المركزية لحوادث الطائرات، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية على أعمال الطيران المدني وتوفير الاحتكاك اللازم لنقل الخبرة العالمية للعمالة المتخصصة وصولًا للمستويات العالمية.

وأوصت اللجنة بالعمل على الحد من التأثيرات على البيئة بتحويل المطارات إلى مطارات صديقة للبيئة على غرار ما تم تطبيقه بمطار برج العرب الدولى، والعمل على تحسين الخدمة المقدمة في المطارات المصرية، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها في وقت يسير.