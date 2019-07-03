شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقاش برلمانى حول ملفات زواج القاصرات ونفقة المطلقات وأطفال الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح مجلس النواب نقاشا موسعا غداً الخميس حول ملفات زواج القاصرات ونفقة المطلقات وأطفال الشوارع ودور الرعاية، فى اجتماع بلجنة التضامن الاجتماعى، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، فى ضوء عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب.

وتأتى موضوعات طلبات الإحاطة بشأن ما تم نحو ارتفاع نسبة زواج القاصرات في مصر، وتعديل قرار بنك تعديل قرار بنك ناصر الخاص بقضايا النفقة للمطلقات التي تصرف منه، وبشأن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وتكرار وقائع تعذيب الأطفال داخل دور الرعاية، ومعاملة مؤسسات رعاية الأيتام معاملة الهيئات الرياضية بحيث تتحمل وزارة التضامن تأمينات العاملين، مع زيادة إعانات المؤسسات الحديثة.

كما تناقش اللجنة معرفة الخطوات التى قامت بها وزارة التضامن لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإنقاذ المشردين من الشوارع، وظاهرة عمالة الأطفال، وبشأن المشكلات التي تواجه دور إيواء المشردين في مصر، وضرورة إجراء تحليل DNA لكل الأطفال المتواجدين بدور الرعاية حسب جدول زمني تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.

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كما تناقش اللجنة ملف المطالبة بإجراء تحاليل DNA على نفقة الدولة للأطفال المقيمين بدور الرعاية والأيتام والجمعيات الأهلية، والاجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.