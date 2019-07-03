صور- دورة تدريبية للإسعافات الأولية بمركز الخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس الثلاثاء، دورة تدريبية علي الإسعافات الأولية للأسبوع الثاني، بمقر مكتبة مصر العامة بالخارجة، بالتعاون مع النقابة الفرعية للتمريض بقيادة رأفت صالح.

أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، افتتاح المرحلة الثانية للدورة التدريبية على الإسعافات الأولية، والتي تنظمها أمانه المرأة بالحزب، بهدف رفع الوعي الصحي والتعامل الفوري مع الحالات المرضية المفاجئة في بدايتها والتعامل معها بالطرق العلمية الصحيحة.

من جانبها أكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بمركز الخارجة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، استكمال تنفيذ برنامج الدورة والتي أعدته الأمانة للتثقيف الصحي للإسعافات الأولية للأسبوع الثاني على التوالي، كما أن الفئة المستهدفة تشمل جميع أفراد الأسرة في المجتمع وخاصة فئة الفتيات والمرأة والشباب .

أضافت، كاميليا، أن الهدف هو استفادة الفرد والمجتمع لحالات الطوارئ التي قد تواجهنا فى الحياة اليومية، وكذلك تعلم التعامل مع حالات النزيف والجروح والحروق وإعطاء الحقن و قياس الضغط والسكر وغيرها من الحالات التي قد تفاجأ بها المرأة وربات البيوت والشباب.