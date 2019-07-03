أول صورة للانتحاري المسئول عن انفجارات تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365) أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على الإرهابي أيمن السميري في العاصمة التونسية تونس. ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية صورة المسئول على الانفجارات في المنيهلة بالعاصمة التونسية، وطالبت المواطنين بالتعاون في حالة الوصول لأي معلومات. وقالت قوات الأمن التونسية، في بيان: استطعنا القضاء على الإرهابي الفار أيمن السميري، دون تسجيل أي خسائر بشرية.​

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