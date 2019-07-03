سلاح الجو الليبي يستهدف مرتزقة تشادية في الجوب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية في صحراء الجنوب بالقرب من الحقول النفطية.

وأوضحت الشعبة – في بيان لها أن الغارة أسفرت عن إصابة عدد من آليات المرتزقة التشادية بزعامة المدعو حسن موسى وعلي كنه، وفق سكاي نيوز عربية.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية فإن القيادي الإرهابي حسن موسى الذي يتزعم قوة "حماية الجنوب" وتوعد بالقتال حتى آخر لحظة موجهاً جملة اتهامات للقوات المسلحة، وذلك من خلال تسجيل مصور له.

ووفقا للوكالة فقد طالب موسى القوات المهاجمة بمواجهته وقال بأنها إذا لم تواجهه سيتجه هو لمواجهتها متهماً إياها بمزاعم ارتكاب أعمال سرقة وسلب ونهب في المناطق التي سيطرت عليها، حسب وصفه.