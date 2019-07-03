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تصفية الإرهابي المتسبب في انفجار تونس.. والداخلية تعلن حجم الخسائر

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قال متحدث باسم الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن "إرهابيا" يرتدي حزاما ناسفا

بعد ملاحقته.

وفي وقت سابق، قال شهود إن رجلا فجر نفسه في حي الانطلاقة

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في منطقة المنيهلة في تونس العاصمة بعد أن حاصرته الشرطة في وقت متأخر الثلاثاء.

ووفقا للشهود، فقد وصلت الشرطة إلى منطقة المنيهلة بعد انفجار قوي في المنطقة.

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