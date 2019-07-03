قال متحدث باسم الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن "إرهابيا" يرتدي حزاما ناسفابعد ملاحقته.
وفي وقت سابق، قال شهود إن رجلا فجر نفسه في حي الانطلاقة
ووفقا للشهود، فقد وصلت الشرطة إلى منطقة المنيهلة بعد انفجار قوي في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تصفية الإرهابي المتسبب في انفجار تونس.. والداخلية تعلن حجم الخسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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