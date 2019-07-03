كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. العالم يشاهد الكسوف الكلي لأمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الكرة الأرضية الثلاثاء، كسوف كلى للشمس فى أجزاء من جنوب المحيط الهادي ووسط تشيلي ووسط الأرجنتين، في حين شوهدت بشكل جزئى فقط فى معظم جنوب المحيط الهادى وفى الإكوادور والبرازيل وأروجواي وباراجواى.

ويأتى هذا الحدث ليدوم 4 دقائق و33 ثانية بحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بعد عامين تقريبا من الكسوف الكلى السابق والذى وقع فى أغسطس 2017، عندما تمكن الملايين فى الولايات المتحدة من متابعة هذه الظاهرة المذهلة بشكل مباشر، والتى وصفت بأنها "الكسوف الأمريكى العظيم".

ولم يكن الكسوف الكلى للشمس مرئيا فى أى مكان من نصف الكرة الشمالى، بينما شهدت تشيلى والأرجنتين، هذه الظاهرة بشكل واضح، ولذلك أطلق عليه اسم "الكسوف الكلى لأمريكا الجنوبية".

وينتج الكسوف عند مرور القمر بين الأرض والشمس، ما يحجب الشمس عن أنظار سكان كوكبنا، حيث يغطى قرص القمر بالكامل كرة الشمس فى السماء، فيما يعرف بالكسوف الكلى للشمس، إلا إذا ظهر جزء من الشمس، فعندها تعرف الظاهرة باسم الكسوف الجزئي.