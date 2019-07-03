إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية كاليفورنيا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إصابة اثنين في حادث إطلاق نار داخل مركز تسوق بمدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا.
وتشهد العديد من الولايات الأمريكية بين الحين والآخر عددا من حوادث إطلاق النار، ومن بينها ولاية كاليفورنيا التي تعتبر من أكثر الولايات الأمريكية سكانا وثالثها مساحة.
ففي أبريل/نيسان الماضي، قتل شخص وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار بالقرب من معبد شمالي مدنية سان دييجو الواقعة في ولاية كاليفورنيا.
وفي يناير/كانون الثاني، قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون في حادث إطلاق نار داخل صالة ألعاب "بولينج" بكاليفورنيا.
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