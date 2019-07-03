شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى محمد ناصر يستضيف إخوانيا يدعى أن فكرة الأوطان حديثة اخترعها الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقطة تؤكد مدى كفر جماعة الإخوان بالأوطان، استضاف المذيع الإخوانى محمد ناصر على قناة مكملين، أحد الضيوف عبر سكايب ويدعى "أحمد غانم"، الذى زعم أن الأوطان العربية لا ينبغى أن تكون موجودة لأنه فى القدم لم يكن هناك أوطان عربية وجيوش ولكن من فعل ذلك هم الغرب بعد اتفاقية سايكس بيكو - على حسب ادعائه.



الضيف الإخوانى تناسى أن الدول العربية موجودة منذ القدم، وزعم أنه لم يكن هناك جيوش عربية، ولكن الجيوش العربية نشأت خلال الفترة الأخيرة، وأن فكرة الأوطان العربية هى فكرة جديدة علينا، فى محاولة منه لنسف مصطلح الوطن، وهى المصطلحات نفسها التى تؤمن بها الإخوان حيث لا تؤمن بالأوطان.