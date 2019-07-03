3 أسباب دفعت الإخوان للاعتراف بـ"خلية الأمل" وتحالفها مع يساريين

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وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذه المناورات تحقق لها بعض المكاسب منها الزعم بأن أزمتها ليست خاصة بالإخوان بل بعموم المعارضة وفقا لما تبثه من خدع وأكاذيب، وثانيا مغازلة الغرب بثنائيته التي كان قد راهن عليه من خلال دعم صعود الإخوان بعد الثورات وهى ثنائية الشراكة المدنية الإسلامية، وثالثًا السعى لإخفاء ودفن جرائم الإخوان الإرهابية بالشراكة مع الإرهابيين عبر إعلان السير فى إطار خارج هذه الحالة وهو الأمر الذى احترفته الجماعة فى الثمانينات .
وكانت جماعة الإخوان خرجت لتعترف فى بيان لها بأنها تستقطب شخصيات من التيار المدنى واليسارى، لتحقيق أهدافها الرامية نحو التحريض ضد الدولة المصرية والعودة للمشهد السياسى المصرى مرة أخرى، زاعمة أنها قامت بمراجعات للاعتراف بأخطائها، وأنها سترسل تلك الاعترافات لتلك القوى السياسية التى تريد التحالف معها.
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