عسكريون ليبيون لـ"العين الإخبارية": قواتنا تستعد لدخول طرابلس

قال مصعب زقلوط عضو الغرفة الأمنية للواء السابع التابعة للجيش الوطني الليبي إن قوات الجيش تستعد لدخول العاصمة طرابلس.

وقال زقلوط، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن "العمل يجري للاستعداد التام لدخول طرابلس.. سيكون هناك اجتياح كاسح لقواتنا ضد مواقع المليشيات بالعاصمة".

ولفت زقلوط إلى اشتداد الضربات الجوية لسلاح الجو الليبي ضد مواقع المليشيات، خاصة بعد إطلاق عملية "عاقبة الغدر".

وكان سلاح الجو الليبي قد أعلن منذ أيام إطلاق عملية عسكرية جوية باسم "عاقبة الغدر"، داعيا سكان طرابلس للابتعاد عن مواقع المليشيات.

وأشار زقلوط إلى أن ضربات جوية قوية دكت أوكار المليشيات من محور وادي الربيع لمحور خلة الفرجان، ومواقع أخرى جنوبي طرابلس.

واعتبر زقلوط أن سقوط أي مدينة في يد المليشيات (إشارة لمدينة غريان التي استولت عليها المليشيات منذ أيام) لن يؤثر في هدف القوات المسلحة الليبية وهو تحرير طرابلس.

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من جانبه، قال منذر الخرطوش، المسؤول الإعلامي للواء ٧٣ مشاة التابع للجيش الليبي إن سلاح الجو نفذ ضربات كبيرة وثقيلة ودقيقة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية.

وتابع الخرطوش، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الضربات الجوية أصابت عدة أهداف بالعاصمة ومحيطها، فضلا عن استهداف بعض المواقع في مدينة غريان (جنوبي طرابلس).

وأشار الخرطوش إلى أن "تحركات القوات البرية للجيش الوطني ونجاحها في صد هجوم للمليشيات في منطقة السبيعة وكزيرما بمحيط كوبري مطار طرابلس، وقبل ذلك في وادي الربيع تعد الأكثر خسارة في صفوف المليشيات الذي تجاوز عدد قتلاها الـ72 قتيلا خلال الـ٤٨ ساعة الماضية.

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن الثلاثاء، سيطرته على منطقة الكسارات جنوبي طرابلس.

ولفت المركز، في بيان وصل إلى "العين الإخبارية"، إلى تكبد المليشيات خسائر كبيرة، حيث وصل قتلاهم لنحو 200 قتيل خلال الأيام الأربعة الماضية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح قد أعلن، الأحد، حالة النفير العام والتعبئة، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا، ولمواجهة التحديات القائمة كافة.



