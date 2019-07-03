إرهابي يفجر نفسه أثناء مطاردته بالعاصمة التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فجر الأربعاء، قيام إرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في "حي الانطلاقة" بالعاصمة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: "بعد محاصرته إثر عملية مطاردة بحي الانطلاقة بالعاصمة، تمكّنت الوحدات الأمنية مساء اليوم الثلاثاء من القضاء على الإرهابي الفار أيمن السميري".

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، في تصريح للتلفزيون الحكومي، أنّ "الإرهابي فجّر نفسه خلال المطاردة بحزام ناسف كان يرتديه".

وأكّدت الداخلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال العملية، وكانت الداخلية أصدرت قبل أيام بيانا طلبت فيه الإبلاغ عن مطلوب "إرهابي" يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري (23 عاماً).

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وشهدت تونس، الخميس الماضي، تفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة آخرين وسط العاصمة، فيما أحبطت قوات الجيش عملية إرهابية ثالثة جنوبي البلاد.









واستهدف التفجير الأول سيارة تابعة للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة قرب السفارة الفرنسية.

كما وقع تفجير ثانٍ قرب مقر مكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني بتونس العاصمة، دون الإعلان عن ضحايا حتى الساعة 10:40ت.غ.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة التونسية، وفق وكالة أعماق التابعة للتنظيم.