الان تتابع تونس.. الداخلية: إرهابي يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بالعاصمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وكالة رويترز للأنباء بوقوع انفجار بمنطقة المنيهلة في العاصمة التونسية، في وقت متأخر الثلاثاء . Advertisements وأورد المصدر نقلا عن شهود عيان أن رجلا فجر نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة. وذكرت مصادر أنه لا ضحايا بشرية ولا خسائر باستثناء الرجل الذي فجر نفسه، وفقا لقناة العربية. وأعلنت الداخلية التونسية عن أن قوات الأمن قتلت إرهابيا كان يرتدي حزاما ناسفا ولا إصابات

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