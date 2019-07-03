عاجل.. انفجار قوي يهز منطقة المنيهلة في العاصمة التونسية

هز إنفجار عنيف، في وقت متأخر هذه الليلة، منطقة المنيهلة في العاصمة التونسية . ونقلت وكالة رويترز على لسان شهود عيان أنهم سمعوا نفجارا قويا حدث وشاهدوا سيارات الشرطة تهرع إلى مكان الحادث. ولم تكشف الوكالة في خبرها العاجل أي تفاصيل أخرى .

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