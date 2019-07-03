شكرا لقرائتكم تونس.. مصرع إرهابي عقب محاصرته من قبل قوات الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام إرهابي خطير، بتفجير نفسه، ليل الثلاثاءإلى الأربعاء، في حيّ الانطلاقة ضواحي العاصمة تونس، بعد محاصرته من طرف قوات الأمن.

ويتعلق الأمر بالإرهابي أيمن السميري (23 سنة) الذي أصدرت الوزارة، الاثنين، بلاغا دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عليه عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، لعلاقته بالتفجيرين الأخيرين، الذين وقعا الخميس الماضي وسط العاصمة تونس.

وأكدّت وزارة الداخلية، أنّ الوحدات الأمنية، نجحت في القضاء على هذا الإرهابي الفار، بعد ملاحقته ومحاصرته بحيّ الإنطلاقة بالعاصمة، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية.

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وسمع دويّ انفجار عنيف، على الساعة الحادية عشر ليلا، يعتقد أنّه نتيجة قيام هذا الإرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف كان بحوزته أثناء محاصرته من طرف الأمن، كما أظهرت صور ومقاطع فيديو أشلاء الإنتحاري متناثرة، بالقرب من محطة ميترو حيّ الإنطلاقة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت الخميس الماضي مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا وسط العاصمة تونس، وتبنى تنظيم داعش التفجيرين.

ووقع التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غرب تونس، إلى هجوم إرهابي نفّذته مجموعة مسلّحة، دون تسجيل أيّ أضرار ماديّة أو بشرية.