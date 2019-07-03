الإمارات تنفي ملكية أسلحة تم العثور عليها في ليبيا

أبوظبي (وام) أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أصدرته أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا.

كما تؤكد الإمارات التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وتحث على خفض التصعيد، وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

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