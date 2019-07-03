رئيس الحكومة اليمنية يشدد على تسمية الطرف المعرقل للعمل الإنساني

عدن (الاتحاد) شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بإيضاح الحقائق حول العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال عبد الملك خلال لقائه أمس، في عدن، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي، «على الأمم المتحدة تسمية الحوثيين كطرف معرقل للعمل الإنساني والإغاثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم»، منوهاً بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي وبيانه الواضح والصريح في تسمية من يعرقل العمل الإغاثي، واضطراره إلى تعليق عمله في مناطق سيطرة الميليشيات.

وأعرب رئيس الحكومة عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت الميليشيات الحوثية في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً حرص الحكومة على وصول المساعدات الإغاثية لجميع الأهالي، بمن فيهم الخاضعون لسيطرة الانقلاب بشكل يضمن عدم تعرضهم للابتزاز.

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