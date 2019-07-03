مصادر يمنية لـ"الاتحاد": تعزيزات عسكرية لتأمين المناطق المحررة في الضالع

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

دفعت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة الضالع بتعزيزات عسكرية جديدة لتأمين المناطق التي جرى تحريرها من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل أيام والتصدي لأية محاولة حوثية لاستعادتها. وأفاد مصدر عسكري لـ «الاتحاد»، بأن وحدات عسكرية تابعة للواء الثالث مقاومة تم الدفع بها إلى المناطق المحررة في مديرية «حجر» غرب الضالع، مشيراً إلى أن القوات تم تدريبها وتجهيزها مؤخراً لأجل الدفع بها لتأمين المديريات التي تشهد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وأشار إلى أن وصول القوات العسكرية الجديدة سيعزز العمليات القتالية لاستعادة المزيد من المناطق القابعة تحت سيطرة الميليشيات وسيمكن من تضييق الخناق عليها في الأطراف الغربية لمحافظة الضالع.

من جانبه، أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري، أن القوات المشتركة المرابطة في الضالع تحقق انتصارات نوعية ضد الميليشيات الانقلابية والمشروع الإيراني الذي تحمله.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية في جبهات القتال بالضالع تشهد تقهقراً وانهياراً غير مسبوق للميليشيات الحوثية برغم مواصلتها الدفع بتعزيزات كبيرة من عناصرها لتعويض خسائرها وفقدانها المواقع والمناطق الاستراتيجية في ضواحي المحافظة. جاءت تصريحات اللواء العمري عقب زيارته إلى الخطوط الأمامية في جبهات القتال في محافظة الضالع، واطلاعه على سير المعارك بمحاذاة محافظتي إب وتعز.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل العمري، أن «ملامح النصر الكبير باتت تلوح في الأفق في ظل الدعم والمساندة المستمرة لقوات التحالف العربي»، مثمناً الدور الكبير والمحوري الذي تلعبه الإمارات من أجل إسناد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في التصدي للانقلاب الحوثي وإفشال المشروع الإيراني التدميري في اليمن. وفي السياق، كسرت قوات الجيش هجوماً حوثياً على «حبيل الظبة» و«لكمة الدوكي»، بجبهة «حجر» مديرية «قعطبة» شمالي الضالع. وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيات، وتدمير آليات وعربات قتالية حوثية.

وفي سياق متصل، حقق الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي، أمس، تقدمات استراتيجية في جبهة «المزرق» شمال غربي محافظة صعدة. وقال مدير المركز الإعلامي لمحور «مران» النقيب عادل القدسي، إن «قوات الجيش تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة، محرزةً تقدمات استراتيجية في هذه الجبهة والالتحام بجبهة حرض حجة».

وأضاف القدسي «أن الجيش اليمني استطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها بعد معارك ضارية مع ميليشيا الانقلاب الحوثي». وأشار إلى أن المعارك أسفرت على مقتل إثنين من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين بجروح مختلفة. إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي أمس، عدة غارات على معسكر «الحمزة» ومواقع أخرى تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب محافظة إب. واستهدف القصف مخازن أسلحة للانقلابيين في المعسكر الواقع في مديرية «السبرة»، إضافة إلى ثكنات ومواقع أخرى في محيط المعسكر، وفق مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن انفجارات كبيرة وقعت داخل المعسكر، وصل دويها إلى أرجاء بعيدة في المنطقة. ويعتبر معسكر «الحمزة» من أهم معسكرات الحوثيين التدريبية ومركز إمداد للانقلابيين قريباً من مناطق المواجهات في الضالع.

أبين: الحرب ضد الإرهاب مستمرة

أكد مدير أمن وشرطة محافظة أبين العميد علي الذيب الكازمي، أن المعركة ضد قوى الإرهاب مستمرة، ولن تتوقف حتى اجتثاث هذه الآفة من كافة مناطق ومديريات المحافظة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية كافة من أجل ترسيخ الاستقرار والسكينة العامة.

وأشار إلى أن محافظة أبين عانت كثيراً جراء الحروب التي شهدتها ضد العناصر الإرهابية والميليشيات الانقلابية، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والخدمية، وفي مقدمتها القطاع الأمني، مؤكداً أن هناك تعاوناً مشتركاً بين أجهزة الأمن والشرطة وقوات الجيش والحزام الأمني بشأن تثبيت الانتصارات المحققة ضد قوى الإرهاب والانقلاب.وأضاف العميد الكازمي أن مسؤولية حماية وتأمين أبين تقع أولاً على مسؤولية أبنائها الذين يقفون اليوم بمساندة أشقائهم في التحالف العربي من أجل تطبيع الأوضاع، واستعادة الحياة الطبيعية، وترسيخ الاستقرار والأمن والسكينة العامة.