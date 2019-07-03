كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة تفجير إرهابي نفسه في العاصمة التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للأمن الوطنى التابعة لوزارة الداخلية التونسية، وليد حكيمة، تفجير انتحاري خطير لنفسه فى حي الانطلاقة بالعاصمة تونس.

وقال وليد حكيمة فى تصريح لإذاعة "شمس إف أم" أن ما حدث هو القضاء على الإرهابى الخطير أيمن السميرى بالقرب من حى الإنطلاقة، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية التونسية، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أصدرت بيانا منذ قليل أكدت فيه القضاء على الإرهابى الخطير أيمن السميرى.