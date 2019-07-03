كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متحدث الداخلية التونسية: قوات الأمن تقتل إرهابيا كان يرتدي حزاما ناسفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، إن قوات الأمن قتلت "إرهابيا" كان يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته دون وقوع خسائر- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وكان شهود عيان، قد أفادوا بأن رجلا فجر نفسه في حي الانطلاقة في منطقة المنيهلة في تونس العاصمة بعد أن حاصرته الشرطة في وقت متأخر الثلاثاء.

ووفقا للشهود، فقد وصلت الشرطة إلى منطقة المنيهلة بعد انفجار قوي في المنطقة.