كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين وزيرة الدفاع الألمانية رئيسةً للمفوضية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تعيين وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية.

وأعلن رئيس المفوضية دونالد توسك على تويتر القرار بعد القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل اليوم الثلاثاء.

ولم يتأكد بعد إذا كانت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ستحظى بموافقة الأغلبية اللازمة من أعضاء البرلمان الأوروبي لتولي المنصب، وذلك في ظل إعلان الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان عن شعورها بخيبة أمل عميقة بعد ترشيح فون دير لاين للمنصب.

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يذكر أنه إذا أيد البرلمان الأوروبي ترشيح فون دير لاين، فستكون أول امرأة على رأس جهاز الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وأول ألماني في هذا المنصب بعد مرور أكثر من 60 عاماً على إنشاء المفوضية.

وجاء ترشيح فون دير لاين للمنصب مفاجئاً وبعد أسابيع من الجدل أعقبت الانتخابات الأوروبية.

كانت ميركل ترغب في تعيين مانفريد فيبر، المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي المحافظ، وعضو الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، للمنصب، وأيدت بعد رفض ترشيح فيبر من قبل دول في الاتحاد الأوروبي، المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي، فرانس تيمرمانس، لكن ترشيحه أيضاً لم يلق قبولاً.

وبعد تعثر مفاوضات زعماء الاتحاد الأوروبي في اليومين الماضيين والفشل في التوصل إلى اتفاق على الشخصيات التي ستتولى المناصب القيادية في التكتل، طرح توسك اليوم مقترحات تضمنت ترشيح فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل رئيساً لمجلس الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل مسؤولاً أعلى للعلاقات الخارجية والأمن .