كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى طابا المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ألمانيا رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى مدينة طابا المصرية في محافظة جنوب سيناء.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تعميم على موقعها الإلكتروني إنها رفعت مدينة طابا المصرية من قائمة الأماكن التي يحظر سفر مواطنيها إليها في آخر تحديث للمدن.

وحظرت ألمانيا سفر مواطنيها إلى طابا بعد تفجير حافلة سياح كوريين في فبراير 2014.

وذكر التعميم أنه رغم رفع طابا من القائمة، إلا أن الاستنتاج بأن طابا أصبحت آمنة "خطأ".

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وتمثل السياحة ركيزة أساسية في اقتصاد مصر ومصدر رزق الملايين ومورداً رئيسياً للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة من الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011 وبالعنف المسلح.

غير أن القطاع بدأ بعد ذلك في التعافي تدريجياً إلى أن قفزت أعداد السائحين في مصر بـ 47.5% في 2018 إلى 9.8 ملايين سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية في مصر 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليوناً في 2017.

ولم تعلن وزارة السياحة المصرية أرقام الإيرادات السياحية أو أعداد السائحين في العامين الأخيرين بدعوى أنها أرقام أمن قومي، حسبما ذكرت وزيرة السياحة بأحد المؤتمرات الصحفية العام الماضي.

وقال التعميم: "لا يزال هناك خطر متزايد من الهجمات الإرهابية على مستوى البلاد. وعادة ما تكون موجهة ضد الأجهزة الأمنية المصرية".