كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. واشنطن تصنّف "جيش تحرير بلوشستان" جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدرجت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء جماعة مسلحة تقاتل الحكومة الباكستانية في إقليم بلوشستان على قائمة الإرهاب الدولي، وذلك بعد هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف "جيش تحرير بلوشستان" جماعة إرهابية دولية، ما يعرض كل شخص في الولايات المتحدة يؤازرها لاتهامات جنائية، إضافةً إلى تجميد أصوله في أمريكا.

وقالت الخارجية في بيان إن جيش تحرير بلوشستان "جماعة انفصالية مسلحة تستهدف قوات الأمن والمدنيين، خاصةً في مناطق إثنية البلوش في باكستان".

ومنذ 2004 تحارب باكستان المتمردين في إقليم بلوشستان، جنوب غرب البلاد، وركز المتمردون حديثاً هجماتهم على استثمارات صينية تعد جزءاً رئيساً من مبادرة "الحزام والطريق".

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واستهدف المتمردون المصالح الصينية في باكستان مرات عدة، بما في ذلك شن هجوم في وضح النهار في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي،على القنصلية الصينية في كراتشي أسفر عن مقتل 4أشخاص .

وفي مايو الماضي، قُتل 5 أشخاص بينهم جندي بعد اقتحام مسلحين للفندق الوحيد من فئة خمس نجوم في غوادار، المدينة الساحلية التي تطمح باكستان لتطويرها وتحويلها إلى مركز تجاري رئيسي.

وطالب جيش تحرير بلوشستان، بعد اعلان مسؤوليته عن الهجوم على الفندق، الصين بوقف "مشاريعها الاستغلالية في بلوشستان" ورفض دعم "إبادة شعب البلوش"، ما يهدد بمزيد من الهجمات.

وباكستان متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار حملتها لقمع التمرد في بلوشستان، لكنها تنفي ارتكاب أي مخالفات، وتتهم عدوتها التاريخية الهند بإثارة التمرد، وهو ادعاء سخرت منه نيودلهي.