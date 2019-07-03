عاجل.. انفجار تونسي كان يرتدي حزاما ناسفا بالعاصمة

أفادت وسائل إعلام تونسية بوقوع انفجار بطله أحد المتهمين بالإرهاب بحي الإنطلاقة بالعاصمة تونس.

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في قوله أن الوحدات الأمنية تمكنت، مساء اليوم الثلاثاء، من القضاء على الإرهابي أيمن السميري في حي الانطلاقة بعد مطاردته من قبل الوحدات الأمنية، مؤكدا عدم تسجيل أضرار بشرية ولا مادية.

وعلمت موزاييك أن الوحدات الأمنية قامت بمطاردة الإرهابي السميري الذي كان يرتدي حزاما ناسفا وتمكنت من محاصرته، ثم أطلقت النار صوبه ما أدى إلى انفجاره.