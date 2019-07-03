قضية بوعشرين.. المحكمة تؤجل الجلسة مرة أخرى

قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم” إلى الجمعة المقبل.

وقال عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين إن “ممثل النيابة العامة، دخل في علم الغيبيات، حينما قال خلال مرافعته، إنه ربما عدد ضحايا، توفيق بوعشرين، أكثر 11 ضحية، وربما جالسات في هذه القاعة”.

وتساءل الماروري، “كيف سمح ممثل النيابة العامة لنفسه، أن يقول مثل هذا الكلام، وينعت الجالسات والجالسين في القاعة، “ربما” يكونون ضحايا بوعشرين؛ فهذا أمر خطير جدا”.