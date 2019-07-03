مبعوث أمريكا يحدد 3 أهداف و6 متطلبات لإدارة ترامب بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري 3 أهداف و6 متطلبات رئيسية تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحقيقها في سوريا.

وقال السفير جيفري، خلال كلمة في "مؤتمر هرتسليا" قرب تل أبيب، الثلاثاء، إن "الـ3 أهداف هي ضمان الهزيمة الدائمة لداعش، وانسحاب القوات الإيرانية بشكل كامل من سوريا، وعملية سياسية بموجب قرار الأمم المتحدة ذي الصلة 2254 لعام 2015".

وذكر أن "8 سنوات من الصراع الرهيب المستمر أدت إلى موجات من اللاجئين وظهور تنظيم داعش المنظمة الأكثر خطرا وإرهابا في الشرق الأوسط منذ عقود، وينبغي أن ينتهي هذا الصراع".

ولفت جيفري إلى وجود 5 قوات عسكرية نظامية خارجية في سوريا الآن وهي الروسية والتركية والإيرانية والأمريكية ودولة خامسة تنفذ هجمات جوية في سماء سوريا طوال الوقت في إشارة إلى إسرائيل.

وقال: "غادر 50% من السكان السوريين منازلهم إلى مناطق سورية أو للخارج للهرب، فيما لا تزال 40% من مساحة سوريا تحت سيطرة الجيش التركي وحلفائه أو الولايات المتحدة الأمريكية وشركائنا في الحرب ضد داعش".

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وتابع: "سياستنا ليست تغيير النظام وإنما تهيئة الظروف التي تمكن سوريا للعودة إلى المجتمع الدولي".

وحدد جيفري 6 أمور قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لها في سوريا، وهي "ألا تشكل ملجأ للإرهاب أو تشجعه، وألا تستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد سكانها أو جيرانها، وألا تشكل تهديدا لجيرانها بأي طريقة، وألا تسمح للإيرانيين بإنشاء قواعد عسكرية تهدد إسرائيل ودول أخرى حليفة أو شريكة لواشنطن، وأن تحاسب على الفظائع الإنسانية وجرائم الحرب، وأن تخلق بيئة تمكن 12 مليون سوري غادروا منازلهم من العودة".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن "قواتنا موجودة في سوريا لمحاربة داعش، وما زال هناك وجود لداعش، وسنواصل وجودنا في المنطقة حتى وإن قال الرئيس إننا سنسحب بعض قواتنا".