الإرهاب الحوثي يستهدف الإغاثة الإنسانية في تعز اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجزرة حوثية جديدة بحق المدنيين في مدينة تعز، فقد أسفرت قذائف مليشيا الحوثي عن مقتل وإصابة أكثر من 12 مدنيا. توفيق الشعبي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات ذكر أن تعثر المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة أتاح الفرصة لمليشيا الحوثي لإعادة ترتيب صفوفها، وأن المنطقة المستهدفة ليست خط مواجهات ولا يوجد بها موقع عسكري.

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