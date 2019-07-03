إشادة اممية بدور الأزهر الشريف في مكافحة الإرهاب

أشادت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا، الثلاثاء، بدور الأزهر الشريف في مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكدة أن للأزهر دوراً مهماً في نشر قيم التسامح والسلام والمواطنة وله مكانة عالمية بارزة.

جاء ذلك، خلال زيارة قامت بها رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة، حسبما ذكر موقع العين الإخبارية .

كما أشادت المسؤولة الأممية بما يقدمه مرصد الأزهر من جهود حثيثة في مكافحة التطرف والإرهاب بلغات أجنبية متعددة، وتعقب العناصر المتطرفة عبر الإنترنت وتفنيد أفكارهم الخاطئة، وما يقدمه المرصد من كتب وإصدارات.

ومن جانبه، أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن للأزهر الشريف دوراً بارزاً في إرساء السلام العالمي ومكافحة التطرف والإرهاب، من خلال جولات وزيارات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى دول العالم، وقوافل السلام التي جابت أكثر من 15 دولة، وبعثات خريجي الأزهر في مختلف الدول.

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وقال إن "الخطاب الإعلامي والدعوي الذى يصدر عن الأزهر يدعم قيم التسامح والحوار والتعايش السلمي بين الناس".

وتفقدت ماريا فرناندا، مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، واطلعت على الجهود التي يبذلها في مجال مكافحة الإرهاب بـ12 لغة تغطي مناطق متعددة حول العالم.

كما أجرت مناقشات مع الباحثين بالمرصد حول أماكن وجود الجماعات المتطرفة في الوقت الراهن، وآليات عمل المرصد في مكافحة الإرهاب.

كما تفقدت المسؤولة الأممية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لمعرفة طريقة عمله وأبرز الفتاوى التي تصدر عنه وطبيعة الأسئلة التي يتلقاها المركز من الناس ويرد عليها.