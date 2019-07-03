ترند الموجز|موعد لقاء مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16..ومفاجأة مدوية بشأن حقيقة مرض ريهام سعيد..وانخفاض حاد للدولار..وتفاصيل باقات الإنترنت وأسعارها وموقف العملاء الحاليين

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، رسميا.. مصر تواجه جنوب إفريقيا في دور الـ16 بأمم إفريقيا في هذا الموعد، واستشاري أمراض جلدية يكشف مفاجأة عن مرض ريهام سعيد القاتل.. ويوضح طريقة علاجه.. ورسالة مؤثرة من الإعلامية، وانخفاض حاد في أسعار الدولار.. وبنك قناة السويس يسجل أقل سعر للبيع والشراء، وننشر أسعار باقات الإنترنت المنزلي الجديدة للمصرية للاتصالات.. وموقف العملاء الحاليين.. وخصم 50% على راوتر السرعات العالية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

رسميا.. مصر تواجه جنوب إفريقيا في دور الـ16 بأمم إفريقيا في هذا الموعد

بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات، تأكد بشكل رسمي مواجهة المنتخب المصري لنظيره الجنوب إفريقي، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في التاسعة مساء السبت المقبل، باستاد القاهرة الدولي.

ونجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16، بعد تربعه على عرش المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

أما منتخب جنوب إفريقيا فاحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على زيمبابوي، في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه، ثم تغلب على الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية بهدفين دون رد سجلهما، أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

بعد ذلك فاز الفراعنة في ختام دور المجموعات على أوغندا بهدفين لصلاح والمحمدي.

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استشاري أمراض جلدية يكشف مفاجأة عن مرض ريهام سعيد القاتل.. ويوضح طريقة علاجه.. ورسالة مؤثرة من الإعلامية

نفى الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، وجود مرض يُسمى بكتيريا الوجه، والذي أصيبت به الإعلامية ريهام سعيد مؤخرا.

ورد الناظر على سؤال لإحدى المتابعات على الفيس بوك، عن مدى خطورة بكتيريا الوجه التي أصيبت بها الإعلامية، قائلا: "مفيش مرض اسمه بكتيريا الوجه، وكل ما يتم نقله من أخبار عن ريهام سعيد ليس له أساس من الصحة".

تفاصيل المرض وطريقة علاجه

وفي سياق متصل، كشف الناظر، أن الميكروب البكتيري الذي أصاب الإعلامية له علاج، لافتا إلى أنه إذا كانت مصابة ببكتريا فلها علاج، ويتم عمل مزرعة للحساسية وأخذ المضاد الحيوي لها.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن أي إنسان معرض للإصابة بالبكتريا في أي وقت وفي أي مكان بالجسم، موضحا أن علاجها يكون بالمضادات الحيوية، متابعا: «إذا أصيب الإنسان بالبكتريا على الجلد وتم جرح الجلد من الممكن أن تدخل البكتيريا الجسم وتنتشر».

من جانبها، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو جديد، بعد أيام من مرضها، عبر حسابها بـ "إنستجرام"، ظهرت خلاله طفلة انهارت من البكاء، بعد علمها بمرضها.

وقالت الطفلة في الفيديو: "ألف سلامة عليكي يا ماما ريهام أول ماعرفت كنت هموت مش بتقولي خليكوا أقويا.. خليكي أنتي قوية وقومي".

وأضافت: "خليكي قوية علشان تعالجينا.. أنا عايزة أتعالج قلبي وجعني وخايفة أموت علشان خاطري قومي بالسلامة، أنا كل شوية أقول يارب أشفيها".

وعلقت ريهام سعيد، على الطفلة قائلة: "والله راجعة إن شاء الله بإذن الله ماتخافيش وربنا اللي بيشفي وهايشفيكوا وهايشفيني".

وانتاب مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا حالة من الحزن، بعد إعلان الإعلامية ريهام سعيد، إصابتها بمرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة.

وطلبت ريهام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، من جمهورها الدعاء لها؛ ليشفيها الله من مرضها.

ريهام تعلن وصيتها

وقالت في وصيتها: ”حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

كما نشرت الإعلامية، صورة جديدة بعد إصابتها بمرض في الوجه، تدعو للتماسك والصبر على الابتلاء بالمرض.

حالة نفسية سيئة

وتُعاني ريهام، في الوقت الراهن من حالة نفسية سيئة، ولا ترد على أي وسيلة اتصال، وذلك بعد إصابتها بالميكروب الخطير.

تفاصيل مرض ريهام

من جانبها، كشفت الفنانة ريم البارودي، الصديقة المُقربة من ريهام سعيد، أن الأخيرة مصابة بمرض يسمى بكتريا الوجه، مؤكدة على أنه خطير جدا.

جراحة وقرارات عاجلة من الأطباء

وأجرت الإعلامية مؤخرا عملية جراحية في محاولة منها لملاحقة المرض، إلا أن الأطباء أخبروها أن الجراحة وحدها لاتكفي للقضاء على المرض، محذرين من أن البكتريا قد تصيب المخ وتؤدي إلى الوفاة، وألزموها بالراحة التامة لمدة شهر، كما منعوا الزيارة عنها، بحسب بوابة أخبار اليوم الإلكترونية.

وأبدى الأطباء تخوفهم من وصول البكتريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة، حتى لا ينتشر الميكروب في الجسم ويصعب السيطرة عليها والتي قد يؤدي بدوره إلى الوفاة.

أول تصريح من ريهام بعد أزمتها الصحية

وفي أول تصريح لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة قالت ريهام سعيد، لـموقع "اليوم السابع"، إنها تجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج هناك.

وتجرى ريهام، خلال الساعات الحالية، العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

ووجهت الإعلامية الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

كما أكدت أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.

مساندة الإعلاميين والفنانين

وفي سياق متصل، ساندت الفنانة ريم البارودى، صديقتها ريهام في أزمتها الصحية، قائلة: "انتى قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكى وأنتى حمولة وقوية بالله وزى ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح، وإن شاء هتعدى وحتقومى.. يارب يشفيكى ويعافيكى ويراضيكى وترجعى لجمهورك وتنورى الشاشة قريب".

بينما توجهت الفنانة بدرية طلبة بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد بتجاوز تلك الأزمة، قائلة: "ربنا يطول فى عمرك ويديكى الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذين"، وقالت الفنانة الاستعراضية دينا: "حبيبتى ربنا يديكى العمر. شدة وتزول إن شاء الله تبقى زي الفل. ألف سلامة عليكي".

من جانبه، طالب الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بالدعاء للإعلامية، وقال في تدوينه عبر حسابه على فيسبوك: "الرجاء الدعاء والصلاة للصديقة الغالية ريهام سعيد".

وأضاف "مدكور": "حبيبة قلبي يا ريهام أنا شاهد على كل عمل الخير اللي أنتي عملتيه في ميزان حسناتك ان شاء الله.. أنا واثق انك حتكوني زي الفل وترجعي تشتغلي احسن من الأول يا رب الشفاء ليكي".

وتابع: "ريهام قامت بمساعدة ناس كثير وكم الأطفال اللي وفرت ليهم العلاج غير عادي ودايماً بتشتغل وبتعمل مجهود، أقل حاجة نعملها هي الدعاء والصلاه ليها".

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انخفاض حاد في أسعار الدولار.. وبنك قناة السويس يسجل أقل سعر للبيع والشراء

تراجعت أسعار الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه، الثلاثاء، 2 يوليو، بمقدار 11 جنيها، مقارنة بأسعار بداية الإسبوع.

وسجل الدولار، أقل سعر للشراء في بنك قناة السويس بـ 16,53 جنيها، وأقل سعر للبيع بـ 16٫63 جنيها.

وكان الدولار قد سجل مؤخرا، أقل من 17 جنيها، لأول مرة منذ عامين، في انخفاض قياسي جديد.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من 150 قرشا، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم، وفقا لآخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٦٫٥٦٦٨ جم شراء

١٦٫٦٩٢٤ جم بيع

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مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٦٫٦٧ جم شراء

١٦٫٧٦ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٦٦ جم شراء

١٦٫٧٦ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦٫٦٥ جم شراء

١٦٫٧٥ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٦٫٦ جم شراء

١٦٫٧ جم بيع

بنك التعمير و الاسكان

١٦٫٦ جم شراء

١٦٫٧ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٦٫٦ جم شراء

١٦٫٧ جم بيع

بنك مصر

١٦٫٦ جم شراء

١٦٫٧ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦٫٥٩ جم شراء

١٦٫٦٩ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫٥٩ جم شراء

١٦٫٦٩ جم بيع

كريدي أجريكول

١٦٫٥٩ جم شراء

١٦٫٦٩ جم بيع

بنك عودة

١٦٫٥٨ جم شراء

١٦٫٦٨ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٦٫٥٨ جم شراء

١٦٫٦٨ جم بيع

بنك الاسكندرية

١٦٫٥٨ جم شراء

١٦٫٦٨ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦٫٥٨ جم شراء

١٦٫٦٨ جم بيع

المصرف المتحد

١٦٫٥٧ جم شراء

١٦٫٦٧ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٦٫٥٧ جم شراء

١٦٫٦٧ جم بيع

بنك قناة السويس

١٦٫٥٣ جم شراء

١٦٫٦٣ جم بيع

أسباب تراجع الدولار

قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

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ننشر أسعار باقات الإنترنت المنزلي الجديدة للمصرية للاتصالات.. وموقف العملاء الحاليين.. وخصم 50% على راوتر السرعات العالية

كشفت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، عن إضافة خطة تسعيرية جديدة لباقات الإنترنت فائق السرعة التي تقدمها للعملاء، في إطار مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة الخدمة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمصرية للاتصالات على الفيس بوك تفاصيل العرض، قائلة: "لكل اللي بيحلم بسرعات جديدة.. دلوقتي وي بتغير الإنترنت وبتقدملك WE SPACE باقات الإنترنت المنزلي الجديدة بتبدأ بباقة Super وباقة Mega لغاية باقة Ultra".

وفيما يلي تفاصيل أسعار الباقات الجديدة

تبدأ أسعار الباقات من 120 جنيها، وحتى 700 جنيه، وسرعات من 30 ميجابيت في الثانية وحتى 100 ميجابيت في الثانية.

ملاحظات هامة

1- الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

2- لكل باقة سعة تحميل تبدأ من 140 إلى 600 جيجابايت في الشهر، وفي حال انتهاء الباقة ستنخفض سرعة الباقة تلقائيًا إلى 256 كيلوبت.

في حالة رغبة العميل في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه شحن أي من السعات الإضافية التالية: سعة تحميل جديدة بسعر 30 جنيهًا مقابل 20 جيجابايت و60 جنيهًا مقابل 50 جيجابايت و100 جنيه مقابل 100 جيجابايت.

3- يمكن لعملاء الباقات الحالية الاستفادة من السرعات الجديدة بنفس أسعار باقاتهم الحالية لمدة شهرين، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة بعد هذه الفترة.

4- يمكن للعميل البقاء على نفس سرعات باقته القديمة دون إجبار على التحويل.

5- كافة أجهزة الراوتر الحالية ADSL لا تدعم سرعات أكثر من 10 ميجابت في الثانية، وعلى العميل الراغب في الاستفادة من السرعات الجديدة شراء جهاز راوتر جديد باسم VDSL بخصم 50% من الشركة المصرية للاتصالات، حيث يسدد العميل 200 جنيه قيمة الراوتر بينما تتحمل الشركة النسبة المتبقية من القيمة.

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