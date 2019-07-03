مصادر للجريدة: عدم الوفاق على احالة حادثة قبرشمون للمجلس العدلي طيّر جلسة الحكومة

أوضحت مصادر سياسية لصحيفة "الجريدة" أن "عدم اكتمال الوفاق على إحالة حادثة قبرشمون إلى ​المجلس العدلي​ هو الذي أدى إلى تأخر انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​ بالأمس وتطييرها، إذ إن هذا الأمر يحتاج بالطبع الى أن يصدر عن مرسوم من مجلس الوزراء، لكن هذا القرار، وقبل أي شيء، يحتاج الى توافق سياسي، وهو غير موجود".

ورأت المصادر أنه "إذا نجح الوزراء في إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، فذلك سيعني أنهم وضعوا الحزب التقدمي في خانة المتهم بمحاولة اغتيال وإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار المحلي"، معتبرة أن "هذا الموقف سيشكّل ضربة قوية للاشتراكي، وتهميشا لصورته وحضوره السياسيين على الساحة المحلية، مما يعزز مسار تطويقه وتحجيمه".