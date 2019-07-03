شدّد مصدر وزاري لصحيفة "القبس" الكويتية، تعليقًا على مجريات جلسة مجلس الوزراء، على "أنّنا أمام سابقة وزاريّة نتمنّى ألّا تتكرّر".
وأوضح أنّها "المرّة الأولى الّتي يمارس فيها فريق وزاري ضمن حكومة "الوحدة الوطنية"، "ابتزازًا" صريحًا لرئاسة الحكومة، كما لباقي الجهات المشاركة من أجل انتزاع موقف من حادثة الجبل".
من جهتها، أفادت مصادر وزارية لـ"القبس" بأنّ "مجلس الوزراء كان سيشهد انقسامًا واضحًا حيال إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، كما أنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم يبد حماسة لهذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"القبس": فريق وزاري مارس ابتزازا لرئاسة الحكومة للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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