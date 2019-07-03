مصدر لـ"القبس": فريق وزاري مارس ابتزازا لرئاسة الحكومة للمرة الأولى

شدّد مصدر وزاري لصحيفة "القبس" الكويتية، تعليقًا على مجريات جلسة ​مجلس الوزراء​، على "أنّنا أمام سابقة وزاريّة نتمنّى ألّا تتكرّر".

وأوضح أنّها "المرّة الأولى الّتي يمارس فيها فريق وزاري ضمن حكومة "الوحدة الوطنية"، "ابتزازًا" صريحًا ل​رئاسة الحكومة​، كما لباقي الجهات المشاركة من أجل انتزاع موقف من حادثة الجبل".

من جهتها، أفادت مصادر وزارية لـ"القبس" بأنّ "مجلس الوزراء كان سيشهد انقسامًا واضحًا حيال إحالة حادثة قبرشمون إلى ​المجلس العدلي​، كما أنّ رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ لم يبد حماسة لهذا الأمر".