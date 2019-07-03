كشفت القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الكويت نسرين بوكرم، أنّ "أعداد التأشيرات الّتي أصدرتها القنصلية اللبنانية في الكويت هذا العام كانت كبيرة جدًّا مقارنة مع العام الماضي"، نافيةً "ملاحظة أيّ تأثير على وتيرة طالبي التأشيرة من مقيمين أو عمالة مصاحبة للكويتيين بسبب الأحداث الّتي جرت في بحمدون الأحد الماضي".
وأوضحت في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، أنّ "حجوزات الطيران للبنان مكتظّة حتّى الآن، حتّى بات من المستحيل إيجاد مقعد في الطائرات المتوجّهة لبيروت هذه الأيام"، لافتةً إلى أنّ "الحياة تسير بشكل طبيعي في لبنان والمهرجانات والاحتفالات في جميع قراه لم تتغيّر مواعيدها، كما أنّ هناك إقبالًا غير مسبوق على مختلف مراكز الاصطياف اللبنانية مقارنة بالأعوام السابقة، وأهلًا وسهلًا بالجميع".
في السياق ذاته، نفى مدير السياحة في" شركة الآفاق" الكويتية نضال عطيش، "تسلّمهم أي طلبات لإلغاء حجوزات للبنان بعد الأحداث الأخيرة الّتي شهدتها المنطقة الأكثر شعبية لدى معظم زبائنهم"، مؤكّدًا أنّه "للمرّة الأولى منذ خمس سنوات تشهد الحجوزات للبنان مثل هذه الكثافة في الطلب، على الرغم من بعض التحذيرات الّتي صدرت بتوخّي الحذر عند الذهاب لمنطقة بحمدون".
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال سفارة لبنان بالكويت: حجوزات الطيران للبنان مكتظة ولا تأثثير للأحداث الأخيرة على وتيرة طالبي التأشيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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