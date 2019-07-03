وفاة سائق شاحنة تصدير لبناني على الحدود الاردنية

توفي اللبناني حسين جانبين وهو سائق شاحنة تصدير لبنانية على الحدود اللبنانية - الاردنية. وطالب رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، ​الحكومة​ اللبنانية بفتح تحقيق حول سبب وفاة جانبين. من جهته علق رئيس اتحادت ونقابات ​قطاع النقل البري​ ​بسام طليس​ على وفاة السائق حسين جانبين داعيا "رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لا سيما وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الخارجية التحرك الفوري لوضع حد لهذا التمادي في اهانة السائقين"،مضيفا "وكأنه كتب على اللبنانين ان يسقطوا ضحية البحث عن لقمة العيش في جميع اصقاع الارض"، متسائلا:"الى متى ستستمر الحكومة بهذا الاستهتار بمواطنيها، نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي نمر بها".

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