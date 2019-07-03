رأى النائب ​فريد البستاني​، في حديث تلفزيوني ، "ان علينا اليوم بعد حادثة قبرشمون، ان نتعاون جميعا لتحسين الجو وتخطي ما حصل لتشجيع ​السياحة​ في المنطقة، وهو موسم واعد هذا العام،" مشددا على "ان على ​القضاء​ محاسبة هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة."

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كانت هذه تفاصيل خبر النائب البستاني: علينا التعاون جميعا لتخطي حادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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