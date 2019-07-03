عبدالله: امتناع وزراء "التيار" عن الحضور للسراي رسالة سلبية لمحاولات إنهاض البلد

رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في امتناع وزراء "​التيار الوطني الحر​" عن الحضور إلى ​السراي الحكومي​، "رسالة سلبيّة للوضع الداخلي ولكلّ محاولات إنهاض البلاد من أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة".

وتساءل في حديث مع صحيفة "القبس" الكويتية، "ما المبرّر لهذا الموقف؟"، لافتًا إلى أنّه "إذا كانوا يعتقدون انّهم بهذه الطريقة يمارسون ضغطًا على رئيس الحكومة لاتخاذ موقف من أحداث الجبل، فإنّهم بذلك يشكّكون بالقضاء وبالأجهزة الأمنية الّتي قامت بمداهمات واعتقلت مشتبهًا بهم في وقت سابق".

وركّز عبدالله على أنّ "تصرّف وزراء "التيار" أصاب في جانب منه رئيس الجمهورية الّذي ترأس، أول من أمس، اجتماعًا للمجلس الأعلى للدفاع واتّخذ الإجراءات المطلوبة. فما المطلوب أكثر؟". وعن عدم حضور رئيس "التيار" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مع وزراء التكتل إلى السراي الحكومي، نوّه إلى أنّه "يمكن مشغول".

وشدّد على أنّ "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" أعلن منذ البداية أنّه يحتكم إلى الدولة وأجهزتها، فيما الجهة المقابلة تحتكم إلى أجندة خارجيّة".