إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

أُصيب شاب فلسطيني، برصاص ​الجيش الإسرائيلي​، خلال مواجهات اندلعت في محيط ​مخيم شعفاط​ شماليّ ​القدس​.

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن شهود، أنّ "الجيش الإسرائيلي اعتقل الشاب، بعد إصابته بالرصاص الحي".

ومنذ الخميس الماضي، تشهد مدينة القدس مواجهات في مناطق عدّة، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًّا في قرية العيسوية وسط المدينة، يبلغ من العمر (2 عامًا.