أُصيب شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط مخيم شعفاط شماليّ القدس.
وذكرت وكالة "الأناضول" نقلًا عن شهود، أنّ "الجيش الإسرائيلي اعتقل الشاب، بعد إصابته بالرصاص الحي".
ومنذ الخميس الماضي، تشهد مدينة القدس مواجهات في مناطق عدّة، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًّا في قرية العيسوية وسط المدينة، يبلغ من العمر (2 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.