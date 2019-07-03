ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوسد، أنّ "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، وعد بمواصلة تقديم الدعم القوي لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو"، الّذي يستعدّ لتنظيم مسيرة جديدة بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولا مادورو، في عيد استقلال فنزويلا في 5 تموز الحالي.
وبيّنت أنّ "بومبيو عبّر خلال اتصال هاتفي بغوايدو، عن دعم الولايات المتحدة الأميركية الثابت لغوايدو والجمعية الوطنية والشعب الفنزويلي، في سعيهم لاستعادة الحرية والازدهار في بلادهم".
وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة والدول الكبرى في أميركا اللاتينية في كانون الثاني الماضي، أنّ مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، واعترفت بغوايدو رئيسًا انتقاليًّا بعد انتخابات العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو وعد بمواصلة دعم غوايدو قبل مسيرة في يوم استقلال فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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