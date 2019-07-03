بومبيو وعد بمواصلة دعم غوايدو قبل مسيرة في يوم استقلال فنزويلا

ذكرت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوسد، أنّ "وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، وعد بمواصلة تقديم الدعم القوي لزعيم المعارضة الفنزويلي ​خوان غوايدو​"، الّذي يستعدّ لتنظيم مسيرة جديدة بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولا مادورو، في عيد استقلال ​فنزويلا​ في 5 تموز الحالي.

وبيّنت أنّ "بومبيو عبّر خلال اتصال هاتفي بغوايدو، عن دعم ​الولايات المتحدة الأميركية​ الثابت لغوايدو والجمعية الوطنية والشعب الفنزويلي، في سعيهم لاستعادة الحرية والازدهار في بلادهم".

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة والدول الكبرى في ​أميركا اللاتينية​ في كانون الثاني الماضي، أنّ مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، واعترفت بغوايدو رئيسًا انتقاليًّا بعد انتخابات العام الماضي.