تاسك: الاتحاد الأوروبي لن يغير موقفه إزاء "بريكست" مع الفريق الجديد

لفت رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد تاسك​ إلى "أنّه على يقين تام من أنّ الفريق الجديد على رأس ​الاتحاد الأوروبي​ سيعارض إعادة التفاوض على اتفاقية خروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الأوروبي (​بريكست​)".

وركّز في تصريح صحافي، على "أنّني متأكّد تمامًا من أنّ القادة الجدد لمؤسساتنا سيكونون متماسكين مثلنا بشأن اتفاقية الانسحاب واستعدادنا لمناقشة العلاقة المستقبليّة مع لندن".

وكان قد رفض ​البرلمان البريطاني​ ثلاث مرّات اتفاقية الانسحاب، الّتي يرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأنها.

يُذكر أنّه تمّ تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتّى 31 تشرين الأول، لكن الشروط المتعلّقة بذلك لا تزال غير مؤكّدة.