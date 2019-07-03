شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية صديق نجل "إردوغان".. 245 ألف ليرة "بدل الاجتماعات" فى "طيران تركيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للفساد المنتشر فى تركيا، وتحت رئاسة إيلكار آيجي، الصديق المقرب من بلال، نجل الرئيس التركى رجب أردوغان، حصل أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، على بدلات سنوية لحضور اجتماعات الشركة، تبلغ 245 ألف ليرة سنويا، بينما يتقاضى هو ضعف هذا المبلغ.

مواقع تركية كشفت فضائح الفساد داخل شركة الخطوط التركية التى يرأسها آيجي، المقرب من نجل الرئيس التركي، أصبحت مثارا للجدل فى وسائل الإعلام التركية المعارضة، التى كشفت إهدار أيجي لأموال الشركة على محاسيبه، وصرف مكافأت وبدلات ضخمة لهم، تخالف اللوائح والقوانين، حيث أن اللجنة العليا للتخطيط التركية (YPK)، أعلنت الحد الأقصى للمكافآت والبدلات، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية لم يلتزموا بالحد الأقصى، ويحصلون على 5 أضعافه، دون رقيب أو حسيب.