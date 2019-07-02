قضية بوعشرين.. السهلي: النيابة العامة عجزت على تقديم حجج تدحض دفوعاتنا واعترفت بارتكابها أخطاء في قضية بوعشرين

قال سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن ممثل النيابة العامة، عجز على تقديم حجج تُدحض طلبات ودفوعات التي قدمها دفاع بوعشرين.

وأضاف السهلي، على هامش جلسة اليوم الثلاثاء، من محاكمة توفيق بوعشرين مؤسس موقع “اليوم 24” ويومية “أخبار اليوم”، وذلك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه “حينما تعترف النيابة العامة، بخطأ ما، نجدها تحمد الله عليه، لأنه بحسبها، يثبت حسن النية، غير أنه في الواقع، النيابة العامة عاجزة عن تقديم حجج تثبت حسن نيتها”.

وأورد السهلي أن “محاضر الشرطة صرحت بوجود كاميرا بيضاء اللون، بينما كشفت خبرة الدرك الملكي أنه لا وجود لكاميرا بيضاء لون، بل إن الأمر يتعلق بميكروفون لونه ابيض”، متسائلا” أين هي حسن النية؟”.

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وأكد عضو هيأة دفاع بوعشرين أن بعض الأخطاء التي تشوب ملف بوعشرين، تتعلق بقاعدة معلوماتية، أعطتها إتصالات المغرب، تتضمن أرقام هواتف وأسماء لأصحاب هذه الأرقام، لكن في الواقع، نجد أن هناك أرقاما وأسماء غير موجودة في تلك القاعدة المعلوماتية، وهنا من حقنا أن نتساءل كيف تم التعرف على هذه الأسماء أو الأرقام؟”.

وتابع السهلي، حديثه قائلا :” أن النيابة العامة علقت على هذه النقطة، وقالت إن هناك تطبيقا الكترونيا، وكهيأة الدفاع طلبت معاينة قضائية لاختبار هذا التطبيق”.

واستطرد السهلي، في رأيي ما فائدة الانتداب القضائي؟ في الوقت الذي “أصبح بإمكان أي شخص ان يأخذ أي رقم كيفما كان ويعينه في تطبيقات إلكترونية بأي اسم أراد”.