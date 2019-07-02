رسميا.. هذه هي مباريات ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم

أكمل منتخبا مالي وتونس، عقد المنتخبات الإفريقية، التي ضمنت تواجدها في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.

وبعد تأهل المنتخبان، التونسي والمالي عن المجموعة السادسة، فستكون مباريات الثمن النهائي على الشكل التالي: