- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكمل منتخبا مالي وتونس، عقد المنتخبات الإفريقية، التي ضمنت تواجدها في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الملاعب المصرية.
وبعد تأهل المنتخبان، التونسي والمالي عن المجموعة السادسة، فستكون مباريات الثمن النهائي على الشكل التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. هذه هي مباريات ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.