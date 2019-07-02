“ثمن نهائي “الكان”.. تونس يضرب موعدا مع غانا ومالي يواجه كوت ديفوار

حسم المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأهله لثمن نهائي كأس الأمم اﻹفريقية، مصر 2019، عندما تعادل بدون أهداف أمام منتخب موريتانيا، برسم آخر جولات المجموعة الخامسة.

ومنح هذا التعادل “نسور قرطاج” بطاقة العبور للدور الثاني في مركز الوصافة، برصيد ثلاث نقاط، خلف المتصدر مالي بسبع نقاط، الفائز على أنغولا بهدف نظيف، في المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها.

ويلتقي المنتخب التونسي في ثمن النهائي بنظيره الغاني متصدر المجموعة السادسة، بينما يلعب مالي أمام كوت ديفوار وصيف المجموعة الرابعة، التي تصدرها المنتخب الوطني المغربي.