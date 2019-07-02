تقاليد وعادات الزواج في الصحراء المغربية.. هل تغيرت مع مرور الوقت؟- فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف
تتميز مناطق ومدن الصحراء المغربية، بتقاليدها، وعاداتها الخاصة، منها تقاليد الزواج، والعرس، التي أصبحت في وقتنا الحالي غير إلزامية لشباب الصحراء، على عكس الماضي.
في موسم “طانطان” الذي تجتمع فيه قبائل من مختلف مناطق الصحراء، استقى “اليوم24” تصريحات من فئات عمرية مختلفة لتقربنا من تقاليد العرس الصحراوي، وتبرز لنا ماذا تغير منها بفعل مرور الوقت.
وتحدث لنا صحراويون عن تقاليد العرس المحلي، ورصدوا في كلامهم أنها شهدت تغيرا مقارنة مع الماضي، سواء بخصوص سن الزواج، أو حتى في الطقوس الممارسة.
من بين المتحدثين، شابتين، إحداها لا تزال متمسكة بالتقاليد الصحراوية، وترغب في أن تعيشها عند زواجها، وأخرى تخالفها الرأي، وترى في التقاليد أمرا متجاوزا.
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