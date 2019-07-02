أميركا: إلغاءٌ مفاجئ لرحلةٍ مقررة لبينس بسبب "بعض التطورات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغى نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، في اللحظة الأخيرة، رحلة مقررة إلى ولاية نيوهامبشير الأميركية، وذكرت وسائل إعلام أميركية، يوم الثلاثاء، أن الإلغاء جاء في اللحظة الأخيرة قبل إقلاع الطائرة من العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت وسائل الإعلام أن إلغاء الرحلة المقررة جاء عقب استدعاء بينس إلى البيت الأبيض "لحضور اجتماع عاجل".

وقالت المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي، إليسا فرح، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن بعض التطورات تطلبت من نائب الرئيس البقاء في واشنطن، نافيةً عبر التغريدة وجود أي حالة طارئة دفعت نائب الرئيس إلى إلغاء زيارته المقررة.

وبينت فرح أنها سوف تعيد جدولة زيارة نائب الرئيس إلى نيوهامبشير في أقرب وقت ممكن.

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وقال مسؤول أميركي رفيع لوسائل الإعلام الأميركية، إن القضية لا تتعلق بالحالة الصحية للرئيس أو لنائبه، ولا تتعلق أيضا بالأمن القومي.

من جهته، لم يوضح البيت الأبيض سبب إلغاء بينس لرحلته المقررة، مكتفيا بالقول إن بينس سيبقى في واشنطن، نافيا استدعاؤه إلى البيت الأبيض.