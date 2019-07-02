باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى رغبته في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "Le 10sport" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد، بناءً على اقتراح من توماس توخيل، المدير الفني.

ويُعد فاسكيز ضمن مجموعة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن قلعة الميرنغي هذا الصيف، لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة في الموسم الجديد، خاصًة بعد الصفقات الجديدة.

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وأشار التقرير، إلى أنه حال تلقي ريال مدريد عرضا جيدًا من أجل فاسكيز سيتم بيعه بشكل نهائي، حيث يبلغ سعره حاليًا 60 مليون يورو.

وتسعى إدارة ريال مدريد، للتخلي عن اللاعبين الذين خرجوا من خطط المدير الفني زين الدين زيدان للموسم الجديد، من خلق الاتزان المالي بعد الصفقات الكبيرة التي تم إبرامها في الأسابيع الماضية.

أما باريس سان جيرمان، فيسعى لتعزيز الجانب الهجومي، مع أنباء اقتراب نيمار، من الرحيل عن النادي الفرنسي.