برشلونة يحدد موعدا لإتمام صفقة غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني يسعى لإتمام تعاقده مع نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يتطلع إلى تقديم غريزمان في كامب نو يوم الخميس 11 تموز/يوليو الجاري.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد غريزمان، مع أتلتيكو مدريد 200 مليون يورو، بينما ينخفض بحلول الأول من تموز/يوليو الجاري إلى 120 مليون يورو، وهو الأمر الذي انتظره البارسا لحسم انتقال اللاعب الفرنسي إلى كامب نو، لكن النادي الكاتالوني ما زال يأمل في تخفيض هذا الرقم.

ومن المقرر أن يتم تقديم صفقات برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يشهد يوم الجمعة القادم تقديم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، ثم الحارس البرازيلي نيتو يوم الإثنين أو الثلاثاء.

ووفقا للتقارير، فإنه في حال إتمام صفقة غريزمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل، فسوف يبدأ تدريباته مع الفريق الكاتالوني يوم 14 من الشهر الجاري.